برلماني: الـ "توك توك" أسهل وسيلة نقل في المناطق العشوائية.. ولابد من الاعتراف به

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النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الـ "توك توك" هو أسهل وسيلة للدخول للشوارع الضيقة والحواري والمناطق العشوائية، ولابد من الإعتراف به.



وأضاف "ابو طالب"، خلال حواره ببرنامج "دائرة الحدث" على فضائية "الحدث"، مساء الجمعة، أنه على الحكومة أن تتقدم بمقترح بمشروع قانون لمجلس النواب لتقنين أوضاع التوك توك.



وتابع، أنه تقم بطلب إحاطة وطلب سؤال حول تقنين أوضاع الـ "توك توك" منذ عام، والحكومة لم ترد عليه حتى الآن، معتبرًا أن هذا تقصير من الحكومة، مؤكًا أن الحكومة بذلك تُساع في فساد المحليات.



ونوه، إلى أن قانون المحليات لابد أن يسبقه حوار مجتمعي للتوافق حوله، ومجلس النواب ليه أولويات تتعلق بالوضع الاقتصادي، والأمن الداخلي والخارجي.

