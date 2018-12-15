وزير الري: مصر قامت بأكبر مشروع لإزالة الحشائش في بحيرة فيكتوريا بتكلفة 25 مليون دولار

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر قامت بأكبر مشروع لإزالة الحشائش في بحيرة فيكتوريا بتكلفة 25 مليون دولار، كما تقوم بعمل أبار للمناطق الفقيرة في دول حوض النيل.



وأضاف "عبد العاطي" خلال "لقاء خاص" على فضائية "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن الجامعات المصرية بها دارسين ومتدربين من الدول الأفريقية ودول حوض النيل.

