وزير الري: مصر ساهمت في إنجاز سدود كثيرة على حوض النيل ولم تؤثر على حصة مصر

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حصول مصر على الموافقة من تنزانيا لإنشاء سد روفيجي؛ يعود لسمعة مصر التي اكتسباتها في دول العالم نتيجة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية، من حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الكهرباء الناجحة خلال فترة قصيرة ومشروعات الطرق، مشيرًا إلى أن كل ذلك جعل الدول الأفريقية تريد مصر لمساعدتهم في التنمية.



وأضاف "عبد العاطي" خلال برنامج "لقاء خاص" على فضائية "صدي البلد"، أن الشركات المصرية دخلت في مسابقات دولية، والتي تناسب عرضها الفني والمالي مع دولة تنزانيا، منوهًا إلى أن فترة إنجاز المشروع فيه تحدي كبير، والرئيس السيسي سيدعم المشروع، معلقًا: " نحن قادرين على التحدي ومهتمين بتنمية دول أفريقيا".



ونوه وزير الري والموارد المائية إلى أن مصر ساهمت في إنجاز سدود كثيرة على حوض النيل،ولم تؤثر على حصة مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن الهدف تنمية دول أفريقيا وتقليل نسب الفقر دون المساس بحصة مصر.



ولفت إلى أن سد روفيجى سيسجل نقلة كبيرة جدًا فى الكهرباء بالمنطقة حيث إنه سيتنج 2150 ميجا وات، كما سيساهم في تشجيع حركة الاستثمار فى تنزانيا، حيث يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية في الدولة، دون أن يؤثر على وفرة المياه بها بسبب كثرة الأمطار بالدولة، موضحًا أنه يساعدها ويضاعف إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.

