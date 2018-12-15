زي النهاردة بتاريخ 15-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-11-2018





أحداث





687 - سرجيوس الأول ينتخب بابا للكنيسة الكاثوليكية.





1256 - هولاكو خان يستولي على معقل الحشاشين في ألموت ويدمر قلعتهم.





1467 - شتيفان الكبير يهزم ملك المجر ماتياس كورفينوس، والذي أصيب ثلاث مرات في معركة بايا.





1612 - عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس يتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خلال المنظار لأول مرة.





1791 - بدأ الدراسة في أول مدرسة للقانون أو كلية الحقوق في الولايات المتحدة وذلك في جامعة بنسلفانيا.





1794 - الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.





1914 - الجيش الصربي يستعيد بلغراد من الجيش النمساوي المجري.





1918 - المؤتمر اليهودي العالمي يعقد أول مؤتمر له في الولايات المتحدة، وقد كان هذا المؤتمر قد تأسس كمنظمة يهودية تهدف إلى الدفاع عن مصالح اليهود وممارسة الضغط على مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة بما يضمن تحقيق مصالح هذه الأقلية.





1931 - توقيع معاهدة بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتمت الموافقة عليها في يناير 1932.





1945 - الجنرال دوغلاس ماكارثر يأمر بإلغاء الشنتو كدين رسمي في اليابان وذلك أثناء احتلال اليابان.





1946 - القوات الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة تسقط جمهورية مهاباد وتضع حدًا للأزمة الإيرانية في 1946.





1952 - إجراء أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي "جورج يورجنسن"، والذي تحول إلى "كريستين يورجنسن".





1954 - توقيع ميثاق مملكة الأراضي المنخفضة.





1955 - تأسيس الجامعة الليبية في بنغازي، لتكون أول جامعة في ليبيا.





1973 - الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين تصوت 13–0 لإزالة المثلية الجنسية من اللائحة الرسمية للاضطرابات النفسية والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.





1981 - إسرائيل تصدر قانونًا يقضي بضم هضبة الجولان للأراضي الإسرائيلية.





1991 - غرق عبارة سالم المصرية في البحر الأحمر مما أسفر عن غرق أكثر من 450 شخص.





1993 - رئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجور ورئيس وزراء أيرلندا الشمالية ألبرت رينولدز يصدران ما عرف باسم "إعلان داوننغ ستريت" الذي يعترف بحق سكان أيرلندا الشمالية في تقرير المصير.





1994 ـ بالاو تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.





1995 - تدشين محرك البحث ألتا فيستا.





1998 - الرئيس الجزائري اليمين زروال يعين إسماعيل حمداني رئيسًا للحكومة.





2000 - إيقاف المفاعل الثالث في مفاعل تشرنوبل.





2001 - إعاده افتتاح برج بيزا المائل بعد 11 سنة من الإغلاق والصيانة بتكلفة بلغت 27 مليون دولار أمريكي من دون إيقاف ميلان البرج.





2004 - سعد الفقيه يدعو لمظاهرات واعتصامات في السعودية تعبيرًا لمعارضته لنظام الحكم فيها.





2006 - أول رحلة للوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ الثانية.





2009 - اختتام أعمال الدورة الثلاثين للقمة الخليجية في الكويت بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية ووضع جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وإنشاء مجلس نقدي مشترك.





2010 - مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارًا بإنهاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق أبان عهد الرئيس السابق صدام حسين.





2011 - إنزال العلم الأمريكي في العراق إيذانًا بانتهاء الوجود الأمريكي فيه والذي استمر قرابة تسعة أعوام وذلك بحضور وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا.





2012 - المصريون يتوجهون لصناديق الاقتراع للمشاركة في الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد وسط إنقسام حوله.





2013 - تشيع جثمان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بعد 10 أيام من وفاته.





2013 - فشل الانقلاب العسكري في جنوب السودان و اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.





2014 - رجلٌ مُسلَّحٌ يحتجز عددًا من الرهائن في مقهى بمدينة سيدني بأستراليا، واشتباه بانتمائه لِتنظيم داعش.





2015 - الإعلان عن تشكيل حلف عسكري بِقيادة السُعوديَّة تحت مُسمَّى التحالف الإسلامي العسكري لِمُكافحة الإرهاب.





2016 - اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في مدينة صفاقس، والذي كان قد عمل على تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها لصالح كتائب القسام التابعة لحركة حماس، ويُرجح أن يكون الموساد الإسرائيلي هو من يقف وراء عملية الاغتيال.





مــــــــواليــــــــــد





37 - نيرون، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الخامس.





130 - لوسيوس أورليوس فيروس، إمبراطور روماني.





1447 - ألبرت الرابع، دوق بافاريا.





1789 - كارلوس سوبليت، جنرال وسياسي فنزويلي، والرئيس 11 لفنزويلا.





1832 - غوستاف إيفل، معماري فرنسي.





1852 - هنري بيكريل، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.





1859 - لودفيك زامنهوف، مخترع لغة الإسبرانتو.





1860 - نيلس فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1903.





1861 - بير إفيند سفينهوفد، رئيس فنلندا الثالث.





1891 - أبو عبد الله الزنجاني، فقيه شيعي وأستاذ جامعي إيراني.





1907 - أوسكار نيماير، معماري برازيلي.





1910 - علوية جميل، ممثلة مصرية.





1916 - خضر التوني، رياضي مصري.





1916 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.





1920 - جمال البنا، مفكر إسلامي مصري.





1923 - فريمان دايسون، عالم رياضيات وفيزياء نظرية أمريكي.





1925 - كيسي روجرز، ممثلة أمريكية.





1925 - موشيه ساسون، ثاني سفير لإسرائيل في مصر.





1933 - البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.





1934 - عبد الله يوسف أحمد، رئيس الصومال.





1942 - تحسين شردم، عسكري أردني.





1942 - كاثلين بلانكو، سياسية أمريكية.





1942 - مايك سمربي، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1943 - الأميرة فادية، ابنة فاروق الأول ملك مصر.





1944 - ميلان زيفادينوفيتش، لاعب كرة قدم صربي.





1945 - سلمى بكار، مخرجة تونسية.





1946 - بيت شريفرز، لاعب كرة قدم هولندي.





1948 - عبلة الكحلاوي، داعية إسلامية مصرية.





1949 - دون جونسون، ممثل أمريكي.





1951 - جوي جوردان، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.





1952 - ألان سيمونسن، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.





1963 - هيلين سلاتر، ممثلة أمريكية.





1966 - هيكتور فيرغارا، حكم كرة قدم كندي.





1967 - أنوار أحمد، ممثلة سورية تعمل في الكويت.





1971 - نجاتي شاشماظ، ممثل تركي.





1972 - خالد الرويحي، لاعب كرة قدم سعودي.





1974 - مريم علي، ممثلة سورية.





1976 - بايشونغ بهوتيا، لاعب كرة قدم هندي.





1977 - محمد أوريليو، لاعب كرة قدم تركي.





1979 - آدم برودي، ممثل أمريكي.





1980 - جي منغي، لاعب كرة قدم صيني.





1981 - حسام غالي، لاعب كرة قدم مصري.





1981 - نجوى بيليزل، مغنية فرنسية من أصل مغربي.





1981 - رومان بافليوتشينكو، لاعب كرة قدم روسي.





1981 - كاو يانغ، لاعب كرة قدم صيني.





1982 - ماتياس ديلغادو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1983 - زلاتان ليوبييانكيتش، لاعب كرة قدم سلوفيني.





1984 - مارتين شكرتيل، لاعب كرة قدم سلوفاكي.





1986 - كيلور نافاس، حارس مرمى كرة قدم كوستاريكي.





1988 - رحمة حسن، ممثلة مصرية.





1990 - رايتشل بروسنان، ممثلة أمريكية.





1994 - إيما لوكهارت، ممثلة أمريكية.





وفيـــــــــــات





1025 - باسيل الثاني، إمبراطور بيزنطي.





1072 - ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.





1161 - وان يان ليانغ، إمبراطور من سلالة جين.





1574 - سليم الثاني، سلطان عثماني.





1675 - يوهانس فيرمير، رسام هولندي.





1819 - دانيال رذرفورد، طبيب اسكتلندي.





1958 - فولفغانغ باولي، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.





1966 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.





1979 - حبيب الله منطقي، شاعر إيراني.





1993 - زينب صدقي، ممثلة مصرية.





2008 - حسيب بن عمار، سياسي تونسي.





2011 - كريستوفر هيتشنز، كاتب وصحفي أمريكي.





2015 - لوتشيو جيلي، ممول إيطالي وزعيم ماسوني.





2016 - محمد الزواري، مهندس طيران تونسي.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــــات



