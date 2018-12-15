أبرز وأهم أخبار يوم الجمعة 14-12-2018 في محافظة القليوبية
السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية يوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
_إحالة العاملين بمركز شباب برشوم للتحقيق لوفاة طفل
حيث أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركز شباب برشوم ومتابع الإدارة للشئون القانونية للتحقيق في واقعة مصرع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بالوعة للصرف الصحي تقع خارج أسوار المركز،حيث تبين سقوطه بها أثناء ركضه خلف الكرة.
_إنطلاق ماراثون "يلا نجري" ببنها بمشاركة وكيل الشباب والرياضة
وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة " يلا نجري " بمدينة بنها رافعين شعار 'الرياضة أسلوب حياة'، بمشاركة كافة فئات المجتمع مايقرب من 150 شخص من نساء وأطفال وشباب وفتيات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.
_ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 550جرام حشيش و180 قرص مخدر في القليوبية
كما ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط 12 تجار مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
_إحالة العاملين بمركز شباب برشوم للتحقيق لوفاة طفل
حيث أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركز شباب برشوم ومتابع الإدارة للشئون القانونية للتحقيق في واقعة مصرع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بالوعة للصرف الصحي تقع خارج أسوار المركز،حيث تبين سقوطه بها أثناء ركضه خلف الكرة.
_إنطلاق ماراثون "يلا نجري" ببنها بمشاركة وكيل الشباب والرياضة
وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة " يلا نجري " بمدينة بنها رافعين شعار 'الرياضة أسلوب حياة'، بمشاركة كافة فئات المجتمع مايقرب من 150 شخص من نساء وأطفال وشباب وفتيات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.
_ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 550جرام حشيش و180 قرص مخدر في القليوبية
كما ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط 12 تجار مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
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