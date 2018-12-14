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السفارة السعودية في باريس تطالب المواطنين باتخاذ الحذر

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:58 م
السفارة السعودية في باريس تطالب المواطنين باتخاذ الحذر
السفارة السعودية في باريس
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وكالات
 
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ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا مواطنيها الزائرين والمقيمين، بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات.


ونشرت سفارة المملكة، تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"،مشيرة فيها إلى أنه بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، فإن على المواطنين الزائرين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر.


وطالبتهم بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المقررة لها غدا السبت الموافق 15 ديسمبر.


ودعا ماكرون، اليوم خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، حركة "السترات الصفراء" للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع و"احتلال الساحات العامة".


تأتي دعوة ماكرون بعدما وجهت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 13 ديسمبر، دعوة إلى محتجي "السترات الصفراء" قبيل مظاهرات السبت المقبل.


هذا ومن المتوقع أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، غدا السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الخامس على التوالي وسط دعوات السلطة للتهدئة وعدم اللجوء للشارع.

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