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توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. صراع المقدمة يشتعل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:57 م
توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. صراع المقدمة يشتعل
ليفربول
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مني العوضي
 
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يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد وذلك بعد غد الأحد والموافق 16/ 12/ 2018 في الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

 

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي


ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد، يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية المشفرة.

 

ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة فيما يقع مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

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