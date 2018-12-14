تحديث "Android Pie 9.0" التجريبي يصل إلى هواتف ون بلس 5 و 5T

أعلنت شركة ون بلس الصينية عن إطلاق تحديث "Android Pie 9.0" على واجهة oxygenos الخاصة بها على هواتف ون بلس 5 و 5T، مع الإشارة إلى أن التحديث يأتي بنسخته التجريبية حتى الآن.





التغييرات





النظام:-

- تم تحديث النظام إلى Android 9.0 Pie.

- واجهة مستخدم جديدة تمامًا لفطيرة Android.

- إيماءات تنقل جديدة تمامًا (فقط لـ 5T).

- تم تحديث تصحيح أمان Android إلى 2018.11.

- تحسينات للتعامل مع معالجة التطبيق في الخلفية.





وضع عدم الإزعاج

- وضع "عدم الإزعاج" الجديد مع إعدادات قابلة للتعديل.





الاتصالات

- تحسينات واجهة المستخدم في مكالمات الطوارئ.

- واجهة مستخدم محسنة للاتصال السريع وواجهة الاتصال.

- الآن قادر على تعيين شريحة SIM محددة لجهة اتصال محددة أو مجموعة من جهات الاتصال عند استخدام SIM المزدوجة.





وللتذكير يضم OnePlus 5T شاشة AMOLED من تصنيع شركة سامسونج قياسها 6.0 بوصة دقتها 2060×1080 بكسل بكثافة 401 بكسل لكل بوصة مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 تجعلها مقاومة جدا للخدوش والصدمات، وتشغل الشاشة 80% من حجم الهاتف بأبعاد 18:9 بدون حواف تقريبا من الجانبين مع عدم وجود زر Home على الجهة الأمامية، ومثل وان بلس 5، يوجد زر منزلق للتحكم في التنبيهات على جانب الهاتف، ونقلت وان بلس مستشعر بصمات الأصابع في OnePlus 5T إلى الجهة الخلفية للهاتف أسفل الكاميرتين الخلفيتين، مع دعم ميزة تأمين الهاتف عبر التعرف على الوجه اعتمادا على الكاميرا الأمامية، وفيما يبلغ وزن الهاتف 162 جراما، يبلغ سمكه 7.3 ميلليمتر فقط .