الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مواطني دولة جنوب السودان وجنرال متقاعد بالجيش الإسرائيلي، لدورهم في توسيع الصراع بتلك الدولة الأفريقية وتقويض جهود السلام.







وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "سلوك كل شخص من الأشخاص المحددين يعرقل مباشرة جهوداً أمريكية كبيرة لمساعدة أولئك المتضررين من النزاع في جنوب السودان وإيجاد حل سلمي دائم للنزاع الحالي".







ومن شأن الإجراء الأمريكي تجميد أصول أولئك الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم في أي نشاطات، وأوضحت وزارة الخزانة إن الميجور جنرال المتقاعد إسرائيل زيف وفر لكل من حكومة جنوب السودان والمعارضة أسلحة وذخيرة، وتم تحديد هوية المواطنين في جنوب السودان بأنهما أوباك ويليام وجريجوري فاسيلي.