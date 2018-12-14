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الشركات الأمريكية تخفض عدد حفارات النفط للأسبوع الـ 2 على التوالي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:51 م
الشركات الأمريكية تخفض عدد حفارات النفط للأسبوع الـ 2 على التوالي
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انخفض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لثاني أسبوع على التوالي مع استمرار شركات الطاقة في تقليل عدد الحفارات النشطة على مدار الشهر المنقضي بعد أن انهارت أسعار الخام في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. 

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم الجمعة، في تقريرها، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول ليصل العدد الإجمالي إلى 873. 

وعدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزياة الانفاق للاستفادة من زيادة في الأسعار. 

ومنذ بداية العام بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1030، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما. 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن المتوسط السنوي لانتاج النفط الامريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018 و12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017. 

والمستوى القياسي الحالي للانتاج السنوي للنفط الامريكي سجل في 1970 عندما بلغ 9.6 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات اتحادية.

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