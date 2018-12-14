الحماية المدنية بالسويس تساهم في إخماد حريق بئر عسل في رأس سدر

أرسلت إدارة الحماية المدنية بالسويس، مساء الجمعة 3 سيارات إطفاء للمشاركة فى إطفاء حريق شب في أحد حقول الغاز بمنطقة عسلة بسيناء بالتعاون مع قطاع البترول برأس سدر.



