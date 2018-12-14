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الحماية المدنية بالسويس تساهم في إخماد حريق بئر عسل في رأس سدر

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:51 م
الحماية المدنية بالسويس تساهم في إخماد حريق بئر عسل في رأس سدر
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أبوبكر عبد المعز
 
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أرسلت إدارة الحماية المدنية بالسويس، مساء الجمعة 3 سيارات إطفاء للمشاركة فى إطفاء حريق شب في أحد حقول الغاز بمنطقة عسلة بسيناء بالتعاون مع قطاع البترول برأس سدر.

وكان العميد محمد نبيل مدير إدارة الحماية المدنية بالسويس تلقى بلاغا بنشوب حريق فى إحدى بريمات الغاز بمنطقة عسلة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى وعلى بعد 60 كيلو فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء مجهزة مبدئيا وطالب اللواء محمد جاد مدير الأمن برفع درجة الاستعداد بجميع وحدات مكافحة الحريق القريبة من الموقع.
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