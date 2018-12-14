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أسامة كمال عن لقاء السيسي بسائقة الميكروباص: موقف إنساني محترم

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:54 م
أسامة كمال عن لقاء السيسي بسائقة الميكروباص: موقف إنساني محترم
أسامة كمال
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داليا الحسين
 
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عقب الإعلامي أسامة كمال، على تسليم سيدة الميكروباص" نحمده" التي التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص قائلًا: "موقف إنساني محترم من الرئيس السيسي، والصدفة غيرت مجرى حياتها".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع علي فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن "نحمده" سيدة مصرية مكافحة من أجل اسرتها، وابتسم لها الحظ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية الخميس، بعددٍ من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استغرقت عدة ساعات، حيث التقى سيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، أثناء مرورها على الطريق.
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