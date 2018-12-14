عاجل.. انهيار حاد في أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في عشرة أيام ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1238.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول عند 1232.39 دولار. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.





وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد بيانات أظهرت أن انفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الانتاج الصناعي في نوفمبر تشرين الثاني.

وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 و19 ديسمبر كانون الأول والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الاثنين، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1236.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 1269.25 دولار يوم الخميس. وعلى الرغم من هبوطه يوم الجمعة فإن المعدن يسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع صعوده حوالي 1 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.58 دولار للاوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 787.70 دولار للاوقية مسجلا سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.