أديب: العلاقات التركية - السعودية في مراحلها ما قبل الأخيرة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا خلاف أن جمال خاشقجي قتل غدرا، مضيفًا: "أردوغان بيهدد أنه يتكلم.. طب ما تتكلم ولا أنت خايف"، معتبرا أن العلاقات التركية السعودية في مراحلها قبل الأخيرة.



وأضاف موجها حديثه للقيادة السعودية: "بنصحكم تخلصوا انتم من ناحيتكم وتسبقوا"، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر السعودية من شراء أسلحة من روسيا والصين.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد السعودية كل يوم، موجها سؤالا إلى الرئيس التركي: "أنت ليه متقطعش العلاقات مع السعودية، ليه كل يوم بتقلع حتة".