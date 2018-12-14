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عاجل.. أحلام الزمالك تنهار في صفقة القرن

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:41 م
عاجل.. أحلام الزمالك تنهار في صفقة القرن
الزمالك
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حقيقة المفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري لضمه في ميركاتو الشتاء.

وأكد المصدر أن بونجاح يحصل على ما يقرب من 7 مليون ريال مع السد القطري بما يعادل 35 مليون جنيه مصري وهو ما يصعب توفيره مع الفريق حتى مع دعم الصفقة من ممول خارجي خاصة أن الراتب سيتسبب في فتنة داخل الفريق.

وتابع :"بونجاح تلقى عرض من مارسيليا الفرنسي لكن السد القطري رفض التفريط فيه كما أن اتحاد جدة فاوضه أكثر من مرة وقدم عروض مغرية لكن الأمر قوبل بالرفض".

يذكر أن السد القطري مدد تعاقده مع بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم  العام الماضي لأربع سنوات إضافية ليبقى في صفوف الزعيم حتى عام 2021 .

وكان بونجاح صاحب ( 26 ) عاما قد انتقل إلى الفريق السداوي موسم 2016 قادما من فريق النجم الساحلي التونسي.

المزيد عن: صفقة القرن بغداد بونجاح السد القطري الزمالك والقطن التشادي الزمالك
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