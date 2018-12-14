كلوب عن صعوبة مواجهة اليونايتد: سنحاول تغيير الصورة في موقعة الأحد

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الدوري عن فخره بسماع أن هذه المباراة هي فخر إنجلترا وأكد أنها ستكون مباراة كبيرة.

وقال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم: "إنها مباراة كبيرة ومهمة جدا، إنها مميزة للغاية. عندما كنت في ألمانيا كنت أفعل كل ما بوسعي لمشاهدتها. إنها مواجهة صعبة".

وأضاف: "في بعض الأحيان لم نحصل على النتائج التي نستحقها أمام مانشستر يونايتد. لم نفز كثيرا عليهم ولكننا سنحاول تغيير ذلك".

وتابع : "أعلم أنها مباراة قوية وسنكون مستعدين لذلك. لقد حققنا هدفا كبيرا في دوري الأبطال وأتطلع الآن لهذه المباراة".

وعن الإصابات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، قال كلوب : "لست في أزمة إلا إذا كنت تشعر بها. إصابة أرنولد ليست خطيرة مثل الآخرين، كان سيء الحظ كما هو الحال مع جويل ماتيب وجو جوميز. يجب علينا إيجاد حل لهذه المشكلة".

وعن إذا كان هذا هو كلاسيكو إنجلترا، قال كلوب : "اللاعبون يتحدثون لبعضهم في غرف تغيير الملابس. إنها مثل أي مباراة أخرى، يجب أن تعطي كل ما لديك لمحاولة الفوز بها. أنا فخور لسماع أنها كلاسيكو إنجلترا. إنها مباراة كبيرة".

وتابع : "إذا كان السير أليكس فيرجسون قال إنها كلاسيكو إنجلترا، فهذا أمر رائع جدا لأنني سبق وأن شاركت في كلاسيكو ألمانيا".

وأردف قائلاً : "لم أكن مهتما بما يحدث في مانشستر يونايتد. كنت فقط على دراية بالانتقادات لكن عندما نحلل جيدا فإن لديهم الكثير من الجودة ودي خيا في المرمى وراشفورد ولوكاكو ولينجارد. إنهم لا يصدقون، بول بوجبا لاعب من الطراز العالمي ويجب أن نستعد له أيضا".

وعندما سئل عن بوجبا بشكل خاص، وإمكانية تدريبه، أجاب كلوب ساخرا: "هل سألت جوزيه مورينيو عن فاينالدوم. أنتم وحدكم من تعرفون ماذا يمكن أن يحدث. لو أجبت على هذا السؤال، لذا لن أجيب".

وعن مدافعه كلاين، قال كلوب: "أصيب في الأسابيع الماضية ولكن لحسن الحظ عاد للتدريب في آخر 3 أو 4 أيام. لا أعرف إن كان جاهزا للعب 90 دقيقة لكنه جاهزا للمباراة".

وأشاد كلوب بالبرتغالي جوزيه مورينيو قائلا: "لم يظهر مانشستر يونايتد أي نقص في الطموح. مورينيو هو المدرب الأنجح في العالم. هذا هو الحال".

وواصل : "لم أتفاجأ بسرعة تأقلم شيردان شاكيري مع الفريق. كان علينا التأكد من أنه سيلعب معنا بنفس المستوى لذا أنا لست متفاجئا".

وعلق كلوب على إنتهاء آخر مباراتين في الأنفيلد أمام اليونايتد بالتعادل السلبي، قائلا: "وفي المرة التي قبلها خسرنا بهدف واين روني. أعتقد أنه حان الوقت".





واختتم كلوب تصريحاته عن الميركاتو الشتوي قائلاً : "من غير المرجح أننا سنفعل شيء في سوق الانتقالات، أما بخصوص هاري ويلسون ففي حال حدوث أي شيء سوف نتحدث".