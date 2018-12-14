ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل تنتهي أزمة منشطات روسيا في 2019 ؟

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:28 م
هل تنتهي أزمة منشطات روسيا في 2019 ؟
طباعة
Advertisements
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements
أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الجمعة بأن وفدا يمثلها يتألف من خمسة أشخاص سيتفقد معمل موسكو الإثنين المقبل وسيُسمح لهم بالحصول على بيانات.

ويعد السماح بدخول معمل موسكو والحصول على بيانات قبل نهاية العام كان من ضمن الشروط التي وضعتها الوكالة العالمية في سبتمبر الماضي لرفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.

ويتوجب على السلطات الروسية أيضا ضمان أن تنهي أي عملية إعادة تحليل للعينات تطلبها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقب استعراض البيانات في موعد أقصاه 30 يونيو حزيران 2019.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا