هل تنتهي أزمة منشطات روسيا في 2019 ؟

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم الجمعة بأن وفدا يمثلها يتألف من خمسة أشخاص سيتفقد معمل موسكو الإثنين المقبل وسيُسمح لهم بالحصول على بيانات.





ويعد السماح بدخول معمل موسكو والحصول على بيانات قبل نهاية العام كان من ضمن الشروط التي وضعتها الوكالة العالمية في سبتمبر الماضي لرفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.





ويتوجب على السلطات الروسية أيضا ضمان أن تنهي أي عملية إعادة تحليل للعينات تطلبها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقب استعراض البيانات في موعد أقصاه 30 يونيو حزيران 2019.



