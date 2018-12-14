جاير حكما لمواجهة العين والترجي بمونديال الأندية

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم من الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة مباراة الترجي التونسي والعين الإماراتي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم من الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة مباراة الترجي التونسي والعين الإماراتي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.