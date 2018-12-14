فوز دقادوس وأجا وخسارة شباب بلقاس في القسم الرابع بالدقهلية





سقط فريق دقادوس متصدر المجموعة الأولى بالقسم الرابع في فخ التعادل أمام ضيفه ميت غمر بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى بالدقهلية.





فيما لم ينجح الوصيف شباب ميت غمر في إستغلال فرصة تعثر ميت غمر وتعرض لخسارة بهدفين مقابل هدف أمام شباب أجا .





ونجح فريق "شاوه" نح في حصد نقاط مباراته أمام شباب بلقاس بعدما تمكن من الفوز بهدف دون مقابل، فيما تغلب طلخا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمام معصرة بلقاس .





وتم تأجيل مباراة مركز شباب الستامونى و سماد طلخا لإرتباط مركز شباب الستامونى بإنتخابات مجلس الإدارة .





ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الرابع (الدقهلية) :





1- دقادوس 21 نقطة

2- شباب ميت غمر 18 نقطة

3- شباب أجا 17 نقطة

4- سماد طلخا 15 نقطة (مباراة مؤجلة)

5- طلخا 13 نقطة

6- شاوه 11 نقطة

7- ميت غمر 10 نقطة

8- الستامونى 10 نقطة (مباراة مؤجلة)

9- معصرة بلقاس 8 نقطة

10- بطره 5 نقطة

11- شباب بلقاس 3 نقطة



