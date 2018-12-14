فان دايك: لا نخاف مانشستر يونايتد ولكن!

صرح فيرجل فان ديك نجم ليفربول بأن فريقه لا يخاف من مواجهة مانشستر يونايتد خلال مباراتهما الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي ولكنه حذر من خطورته في نفس الوقت.





وقال فان ديك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية اليوم: "نعلم ما سنواجهه. لدينا قدرات جيدة للتعامل مع هذه المباريات لذلك لا نخاف من أي شيء لكن علينا أن نكون حذرين من خطورة المنافس".





وأضاف: "لديهم لاعبون جيدون خاصة في خط الهجوم لذلك نحتاج أن نكون على أتم الاستعداد لكن علينا أيضا أن نظهر بمستوانا المعهود وبطريقتنا المميزة لنضعهم تحت الضغط".





ونجح كلا من فان ديك والحارس أليسون في كتابة تاريخ للريدز باستقبال 6 أهداف فقط، بعد 16 مباراة من انطلاق الدوري الإنجليزي.





وعن ذلك الرقم، علق فان دايك قائلاً : "تحقيق هذا الرقم يجعلنا جميعا فخورين. نحن ندافع ونهاجم معا وأرى كمدافع أن استقبال 6 أهداف فقط هو أمر جيد جدا".





وواصل: "لكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن. لا يزال أمامنا مشوارا طويلا لكننا فخورين جدا بهذه البداية، ليست سيئة. لقد استمتعت بكل شيء هنا، الأمور كانت تسير بسرعة كبيرة، لقد مر عام تقريبا على تواجدي هنا".





واختتم فان دايك تصريحاته قائلاً : "لا نريد خسارة أي مباراة. نتحدث مع بعضنا كثيرا وتسير الأمور بشكل جيد".