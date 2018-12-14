مدرب جيما الإثيوبي يعترف: فريقي ليس لديه الخبرة التي يمتلكها الأهلي

أكد مدرب جيما أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية نظرا لمشاركته لأول مرة في هذا الدور، مشددا أن فريقه رغم ذلك قدم مباراة جيدة أمام بطل القرن.

وقال مدرب جيما :"في مباراة العودة سنلعب بشكل هجومي أكثر ..لم نفقد الأمل في الصعود وسنفاجيء الاهلي بطريقة لعبنا".

وفاز الأهلي علي جيما الأثيوبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا منذ الدقيقة الأولى، ووضحت نية لاعبيه في إحراز هدف مبكر، حيث مرر أحمد حمودي كرة عرضة متقنة في الدقيقة الثالثة على رأس مروان محسن الذي سددها برأسه ضعيفة على يمين حارس الفريق الأثيوبي مهدراً أول فرص الفريق الأحمر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة للأهلي من الناحية اليسرى لعبها ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة، لكن دفاعات جيما أبعدها عن منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مروان محسن.

وواصل الأهلي ضغطه على دفاعات جيما حتى نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة السابعة مستغلا الكرة المرتدة من تصويبة كريم نيدفيد والتي ارتطمت بالقائم الأيمن لجيما.

بعد الهدف مباشرة حاول لاعبو جيما إدارك التعادل، وسنحت فرصة إلى وكارا الذي سدد كرة ضعيفة داخل منطقة الجزء وصلت ضعيفة بين أحضان شريف إكرامي حارس الأهلي.

وهدأ "رتم" المباراة قليلا بعد فرصة الفريق الأثيوبي، ليسدد أحمد حمودي من على حدود منقطة الجزاء كرة أعلى مرمى جيما في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 25 حرمت العارضة ناصر ماهر من إحراز الهدف الثاني للأهلي بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد العرضية المتقنة من أحمد حمودي.

ومع حلول الدقيقة 34 أهدر أحمد حمودي فرصة هدف ثاني محقق للاهي بعد تلقيه تمريرة رائعة من ناصر ماهر لكن تسديدته علت عارضة حارس الفريق الأثيوبي بقليل.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثاني للفريق الأحمر لينتهي هذا الشوط على واقع ثنائية ناصر ومروان .

ومع بداية أحداث الشوط الثاني مرر أحمد حمودي عرضية رائعة على رأس محمد شريف لكنه سددها برأسه خارج المرمى، مضيعا على الأهلي الهدف الثالث.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الفريق الأثيوبي حيث مرر أيمن أشرف عرضية متقنة من الجهة اليسرى لعبها مروان محسن برأسه في الدقيقة 54 لكنها مرت بسنتيمترات للقائم الأيمن لدانييل أجايي حارس جيما، ثم عاد مهاجم الأهلي مرة أخرى وسدد كرة لكنها حارس جيما تصدى ليها ببراعة.

وفي الدقيقة 64 اضطر حسام عاشور قائد الأهلي لمغادرة ملعب المباراة، بعدما تجددت إصابته في أنكل القدم، ليحل زميله أيمن أشرف بديلا له، ليقرر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر بإجراء التغيير الثاني بالدفع بميدو جابر بدلا من أحمد حمودي في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي.

وهدأ "رتم" المباراة قليلا حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد أي خطورة حقيقية على أي مرمى حتى الدقيقة 80.

وأجرى الأهلي تغييره الثالث بإشرا ك وليد سليمان بدلا من محمد شريف، ليمرر سليمان مع أول لمسة له في اللقاء تمريرة رائعة إلى ميدو جابر في الدقيقة 82 لكنه سددها ضعيفة في يد حارس الفريق الأثيوبي.

بعد فرصة ميدو جابر حرم القائم الأيمن لحارس جيما مروان محسن من إحراز الهدف الثالث للأهلي بعدما تصدى لتصويبة قوية من أقدام مهاجم الفريق الأحمر في الدقيقة 83، ليواصل أصحاب الأرض مسلسل إهدار الأهداف بعدما أتيحت لوليد سليمان فرصة محققة لكن تسديده علت العارضة بقليل.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من اللقاء أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.