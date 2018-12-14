أصالة: "حسين الجسمي خُلق للمجد"

نشرت الفنانة السورية، آصالة، صورة لصديقها المطرب الإمااراتي حسين الجسمي، برفقة بابا الفاتيكان، خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة.





وكتبت "أصالة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"،: "فى ناس خلقت للمجد # حسين_الجسمى #الفاتيكان ".





ولا تعد هذه الزيارة الأولى من بابا الفاتيكان لبلد إسلامي، حيث سبق له زيارة تركيا والأردن ومصر وبنجلاديش وأذربيجان وفلسطين.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى

الدولة خلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر فبراير القادم.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأماراتية

"وام"، اهتمام وتثمين دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لهذه الزيارة التاريخية، التي

تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون التي تميزت بها علاقة الإمارات بالفاتيكان بما فيه خير





للإنسانية وخدمة السلام العالمي.

وقال إن بابا الفاتيكان يشارك خلال زيارته في ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية، تلبية

لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن زيارة البابا تأتي ضمن جهود الدولة في دعم وإرساء أسس التآخي





والتعايش السلمي الإنساني في المنطقة والعالم ، مشيرا إلى أن قبول البابا فرانسيس الدعوة يعزز تلك الجهود

ويدفع عجلة الحوار بين الأديان ، مما يوفر أرضية صلبة لتعزيز الأخوة الإنسانية.

وشدد على وجود رغبة دولية حقيقية للخروج بمبادرات وتحركات تسهم في تعميق العلاقات الإنسانية القائمة على

التسامح والتعايش المشترك وتصب في صالح البلدان والشعوب.