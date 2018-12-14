غدا.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بـ'أنصار بيت المقدس'

تستكمل غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد مناء الشرطة سماع شهود الاثبات في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



