خدمة "Facebook Watch" تحصد 400 مليون مشاهد شهريا

أطلقت فيسبوك الصيف الماضي خدمتها Watch لمشاهدة الفيديو ومنافسة نتفلكس ويوتيوب، واليوم تذكر لنا أول إحصائية رسمية حول مدى اهتمام المستخدمين بخدمتها وإن كانت الأرقام ليست دقيقة كما يجب.





تقول فيسبوك أن أكثر من 400 مليون مستخدم شهرياً و 75 مليون مستخدم يومياً يدخلون ويشاهدون المحتوى على خدمة فيسبوك واتش، ووسطياً يقضي المستخدم الواحد أكثر من 20 دقيقة مشاهدة يومياً. وحصلت 12 مليون حفلة مشاهدة جماعية في المجموعات وحدها.





أما للمعلنين فإن فواصل إعلانات الفيديو أصبحت تظهر الآن في 40 بلد حول العالم.



