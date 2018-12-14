مدير الكلية الحربية: لا وساطة في الإلتحاق بالكليات العسكرية

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قال اللواء جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة توفر الإمكانيات لتأهيل الطالب وتحويله من الحياة المدنية للحياة العسكرية، موضحًا أن التأهيل يشمل تحويل الطالب لمقاتل ذو سمات شخصية ونفسية وبدنية، ثم يتم تأهيلة رياضيًا وطبيًا وإثقال الطالب فكريًا، ويتم تحويل الطالب لشخصية قيادية له القدرة على التحمل والصبر والولاء لمصر، مشددًا على أن الشباب المصري هو أعظم شباب في العالم إذا وقع في منظومة دقيقة.



وأضاف "أبو إسماعيل"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن طلاب الكلية الحربية يتم تدريبهم لمدة 16 ساعة يوميًا لمدة 40 يومًا للطالب المستجد، معقبًا: "بيستحموا بمياه باردة في عز البرد، وهذا سبب أنهم لا يصابوا بالبرد".



وتابع، أن الجيش المصري من نسيج الشعب المصري منذ أيام الفراعنة، وعبقرية الجيش المصري أنه من جميع فئات ومحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الإلتحاق بالكليات العسكرية في تزايد ملحوظ لحرص المواطنين على مشاركة أبناءهم في الدفاع عن الوطن وحمايته، مشددًا على أنه لا وساطة في الإلتحاق بالكليات العسكرية، ووساطة الطالب هو إجمالي ما يحصل عليه من درجات في الاختبارات فقط.



ونوه، إلى أن الرئيس السيسي، يهتم بشباب العالم أجمع، وطلاب الكليات العسكرية جزء من هذا الشباب، وزيارة الرئيس السيسي للكلية لرفع الروح المعنوية للضباط والطلاب وثقل مهاراتهم بخبراته، موضحًا أن الروح المعنوية للطلاب بعد زيارة الرئيس السيسي، ترتفع جدًا، متوجهًا بالشكر للأسر المصرية لتقديمهم أعز ما يملكون لأجل حماية الوطن، مهنًا أسر الطلبة على تربيتهم وإلتحاق أبناءهم باعظم مؤسسة عسكرية في العالم.



ووجه رسالة للطلاب المستجدين، قائلًا: "القوات المسلحة والشعب المصري يتطلعوا إليكم لتكونوا أقوياء في الحق، فرسان في الخلق، لإكمال المسيرة من جيل إلى جيل".



