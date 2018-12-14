ريفالدو: أريد انتقال إيسكو لـ برشلونة .. وهذه عاقبة رحيل رونالدو !

كشف ريفالدو، أسطورة المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الاسباني سابقاً، أنه يرغب في رؤية فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في برشلونة.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "نعم، أريد انتقال إيسكو للبارسا إنه لاعب جيد ، من الصعب رؤية اثنين من أكبر المنافسين يتفاوضان مع بعضهما البعض حول ضم اللاعب".



