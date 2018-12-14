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ريفالدو: أريد انتقال إيسكو لـ برشلونة .. وهذه عاقبة رحيل رونالدو !

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:07 م
ريفالدو: أريد انتقال إيسكو لـ برشلونة .. وهذه عاقبة رحيل رونالدو !
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف ريفالدو، أسطورة المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الاسباني سابقاً، أنه يرغب في رؤية فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في برشلونة.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "نعم، أريد انتقال إيسكو للبارسا إنه لاعب جيد ، من الصعب رؤية اثنين من أكبر المنافسين يتفاوضان مع بعضهما البعض حول ضم اللاعب".

وأضاف قائلاً: "من الواضح أن ريال مدريد يحتاج إلى مركز متقدم، لاعب يمكنه تقديم عرض منتظم للأهداف، بعد أن غادر كريستيانو رونالدو، خسر الفريق بعض من قوته الهجومية".
المزيد عن: كريستيانو رونالدو ريفالدو ريال مدريد برشلونة ايسكو
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