ريفالدو: أريد انتقال إيسكو لـ برشلونة .. وهذه عاقبة رحيل رونالدو !
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:07 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشف ريفالدو، أسطورة المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الاسباني سابقاً، أنه يرغب في رؤية فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في برشلونة.
وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "نعم، أريد انتقال إيسكو للبارسا إنه لاعب جيد ، من الصعب رؤية اثنين من أكبر المنافسين يتفاوضان مع بعضهما البعض حول ضم اللاعب".
وأضاف قائلاً: "من الواضح أن ريال مدريد يحتاج إلى مركز متقدم، لاعب يمكنه تقديم عرض منتظم للأهداف، بعد أن غادر كريستيانو رونالدو، خسر الفريق بعض من قوته الهجومية".
المزيد عن: كريستيانو رونالدو ريفالدو ريال مدريد برشلونة ايسكو
Advertisements