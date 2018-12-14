بهذه الطريقة تتغلبين على مشكلة "الجوع" في الشتاء نهائيا

يحتاج الجسم في فصل الشتاء للمزيد من السعرات الحرارية، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية لأنها تمد الجسم بطاقة أكبر وتساعد على الدفء.





لهذا السبب، تكتسب العديد من السيدات وزناً زائداً في فصل الشتاء، وذلك لتناول كميات أكبر من الأطعمة وقله الحركة. كما يضعنا الطقس البارد في فصل الشتاء في حالة من الخمول ونصبح عاجزين عن ممارسة النشاطات المختلفة، مما يؤدي إلى قلة حرق الدهون. سنقدم لكِ في هذا المقال أهم النصائح المفيدة لتتغلبي على الشعور بالجوع والحاجة إلى السعرات الحرارية الزائدة في فصل الشتاء، وتجعلكِ قادرة على حرق الدهون وخسارة الوزن بكل سهولة.





الإهتمام بوجبة الإفطار

عند تناول وجبة إفطار متوازنة وغنية بكافة العناصر الغذائية، نجد أننا في حالة من الشبع لفترة طويلة، و نحتاج إلى كمية أقل من السعرات الحرارية. لتكون وجبة الإفطار صحية، يجب أن نتأكد أنها تحتوي على نسبة جيدة من البروتين، لأن البروتين من العناصر التي تساعد على الشبع، وتبعث الدفء والنشاط في الجسم. يمكنكِ الحصول على البروتين عن طريق تناول الفول أو الجبن أو البيض. تساعد وجبة الإفطار على مد الجسم بالطاقة والنشاط، مما يجعلنا قادرين على ممارسة النشاطات المختلفة طوال اليوم دون الشعور بتعب أو إرهاق.

الإهتمام بشرب المياه والمشروبات الحارقة والعصائر

يعد الجفاف سبباً رئيسياً للشعور بالجوع، فعندما يكون الجسم بحاجة إلى المياه يشعر الإنسان بالجوع، وهذا ما يسمى بحالة الجوع الكاذب، حيث أن الجسم لا يستطيع التفرقة بين الشعور بالجوع و العطش. لذا، ينصحكِ الأطباء بالإهتمام بشرب المياه بشكل دائم، حوالي كوب من الماء كل ساعة حتى إذا كنتِ لا تشعرين بالعطش، لأن الجسم قد يكون بحاجة إلى الماء حتى إذا كنا لا نشعر بحاجة شربه.





شرب المياه كل ساعة يجعلنا نقلل كثيراً من استهلاك السعرات الحرارية ويجعلنا نشعر بالشبع لفترات أطول، هذا بخلاف فوائده العديدة على الصحة. يجب علينا أيضًا الإهتمام بشرب المياه قبل كل وجبة بنصف ساعة، لأن ذلك يساعد على الشبع بصورة أسرع. كما يجب الإهتمام بشرب العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، مثل عصير البرتقال الطبيعي بدون إضافات. إذا كان الجسم بحاجة كبيرة إلى السكر، فيمكن تحلية العصير بالعسل.





شرب هذه العصائر يزود الجسم باحتياجاته للسكريات خاصة في فصل الشتاء لكي نشعر بالدفء. وأخيرًا عند شعوركِ بالبرودة الزائدة، يجب عليكِ تناول المشروبات التي تبعث على الدفء، و التي لا تحتوي على سعرات حرارية زائدة، مثل القرفة والزنجبيل، اللذان يولدان الطاقة في الجسم.





أخذ قسط كافٍ من النوم

يشعر الجسم بالجوع والحاجة إلى تناول السكريات والدهون في فترة الليل أكثر من النهار، حيث أن فترة النهار لتناول الطعام والليل لإستهلاكه وإستفادة الجسم منه، وخاصة أن الليل يكون في الشتاء أكثر برودة، فتشعرين بالحاجة لتناول المزيد للشعور بالدفء. لذا، يجب علينا ألا نسهر لأوقات طويلة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن النوم المبكر والإستيقاظ المبكر مهم جدًا في زيادة نشاط وحيوية الجسم، ويجعلنا نفقد سعرات حرارية بشكل أكبر.





تناول الأطعمة المفيدة

يجب الإهتمام بتناول الأطعمة المفيدة، والإبتعاد عن الأطعمة الدسمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. يجب التركيز على تناول الخضراوات والفاكهة والبروتينات، وشرب الشوربات غير الدسمة التي تساعد على التدفئة ومد جسمكِ بالعناصر التي تساعده على الشبع، والإبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات التي تؤدي إلى زيادة غير مرغوبة في الوزن. تناولي أيضًا الأطعمة النشوية، وذلك لخلوها من الدهون ولقدرتها على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، واستقرار هرمون الأنسولين وتوازنه. فإذا كان الأنسولين بنسبة معتدلة، فإنه يحقق المعادلة الصعبة التي توازن الدهون و تحد من الرغبة المستمرة في الأكل.





الإبتعاد عن تناول السكريات والحلويات