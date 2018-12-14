جامعة المنصورة تفوز بماراثون دراجات الجامعات (صور)

انتهى سباق مارثون مهرجان الدراجات للجامعات والمعاهد العليا والذى نظمته جامعة قناة السويس اليوم الجمعة بمشاركة ٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية-بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي للجامعات في إطار بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات في دورتها ٤٦.





وافتتح المهرجان واعطى إشارة البدء الدكتور عاطف ابو النور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار امين عام الجامعة والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور وليد صلاح الدين رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الرياضى للجامعات باشراف الدكتور محمد غنيم،وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد كمال حسن مستشار اللجنة الرياضية.





وانتهى السباق بفوز جامعة المنصورة بالمركز الاول محترفين رجال ثم التعليم العالى مركز ثانى ثم جامعة قناة السويس مركز ثالث.



