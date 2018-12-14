غدا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "عنف الظاهر"

تستأنف غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.



