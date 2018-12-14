ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "عنف الظاهر"

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:06 م
غدا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ عنف الظاهر
محكمة - أرشيفية
طباعة
Advertisements
مروة هيكل
 
Advertisements
تستأنف غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر". 
  
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

المزيد عن: محكمة جنايات القاهرة أمناء الشرطة أحداث عنف الظاهر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا