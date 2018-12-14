مركز أورام جامعة المنصورة يسابق الزمن للانتهاء من وحدة زرع النخاع









في تحدٍ كبير للالتزام بالجدول الزمني المقترح، يستمر العمل داخل موقع تجهيز وتشغيل كبسولات زرع النخاع بمركز الأورام جامعة المنصورة، بدون توقف؛ للانتهاء من التجهيزات الهندسية المدنية والكهربائية وغيرها، وذلك بالتوازي مع عمليات توريد ورفع وتشوين المعدات والأجهزة الخاصة بالكبسولات على مدار الأسبوع .





وتم اليوم تركيب ونش كبير لرفع جميع الصناديق الحاوية لمكونات الكبسولات للطابق الحادى عشر والمخصص لوحدة زرع النخاع، وذلك تمهيدا للبدء فى تجهيز الأدوات والمعدات بموقع العمل، بآخر طوابق مبنى مركز الأورام على ارتفاع ٦٥ متر عن سطح الأرض.





و قد صرح الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام أن موقع الكبسولات فى طريقه حاليا لأن يكون جاهزا لاستقبال الخبراء الألمان التابعين للشركة المنفذة لاستلام الموقع وبدء أعمال التركيب فى النصف الأول من يناير ٢٠١٩.





وأكد أن العمل على قدم وساق بالموقع تحت الإشراف الهندسى للمهندس الدكتور محمد الشرباصى الاستشاري الهندسى لمركز الأورام والإدارة الهندسية بالمركز تحت رئاسة المهندسة رباب الحماقى والمهندسة فاطمة طاهر، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ومنظومة الغازات والعزل بكل دقة لتتواءم بدقة مع المتطلبات الفنية للكبسولات.



