بالمجان.. الصحة تطلق حملة لتنظيم الأسرة في 6 محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، بداية الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.





وشار المتحدث إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجاً وخاصة الريف، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.





وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتة إلى أنه سيتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات المواليد.





وأضافت السنباطى، أنه سيتم الاستعانة بأخصائيين أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي علي المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلي مزيد من المهارات، مشيرة إلى أنه سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة علي تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال وذلك من خلال العيادات المتنقلة.



