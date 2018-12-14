ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:57 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع
أرشيفية
طباعة
Advertisements
أ ش أ
 
Advertisements
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع عامة المتداولة بلغت 25 سفينة. 
وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن، ومغادرة 3 سفن، وتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن. 
وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، وتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن منهم سفينتي بضائع عامة.  

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء. 
المزيد عن: موانئ بورسعيد اليوم موانئ بورسعيد حاويات وبضائع أخبار الموانئ أخبار القناة أخبار الاقتصاد 25 سفينة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا