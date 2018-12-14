موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع عامة المتداولة بلغت 25 سفينة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن، ومغادرة 3 سفن، وتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، وتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن منهم سفينتي بضائع عامة.





وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.