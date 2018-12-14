يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ضد إيفرتون يوم غدٍ السبت وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ويواجه السيتي نظيره إيفرتون يوم غدٍ السبت 15/ 12/ 2018 على ملعب الاتحاد وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة اللقاء مجانا عبر موقع الفجر الرياضي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.