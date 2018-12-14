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رم تدهور أوضاعه.. "ريال مدريد" الأقل استقبالاً للأهداف في الليجا على أرضه

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:03 م
رم تدهور أوضاعه.. ريال مدريد الأقل استقبالاً للأهداف في الليجا على أرضه
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، هو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف على أرضه في الليجا، حيث استقبل شباكه ثلاثة أهداف فقط على أرضية سانتياجو برنابيو.

ويخوض ريال مدريد المباراة الأخيرة هذا العام على أرضية سانتياجو برنابيو، باستقبالهم فريق رايو فاليكانو يوم السبت في إطار الجولة الـ16 من الليغا.

ومن أجل تحقيق الفوز، سيحاول فريق سولاري الحفاظ على صلابته الدفاعية في الديار في المسابقة، في الواقع، ريال مدريد هو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف على أرضه، برصيد ثلاثة أهداف، ويليه في هذا التصنيف خيتافي وأتلتيكو، بأربعة أهداف.

حافظ الفريق الأبيض على نظافة شباكه في خمسٍ من المباريات السبع التي خاضها على أرض البرنابيو، حيث عجز خيتافي، إسبانيول، أتلتيكو، بلد الوليد وفالنسيا عن التسجيل في السانتياجو برنابيو.
المزيد عن: لوبيتيجي سولاري ريال مدريد الليجا
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