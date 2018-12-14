رم تدهور أوضاعه.. "ريال مدريد" الأقل استقبالاً للأهداف في الليجا على أرضه

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، هو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف على أرضه في الليجا، حيث استقبل شباكه ثلاثة أهداف فقط على أرضية سانتياجو برنابيو.





ويخوض ريال مدريد المباراة الأخيرة هذا العام على أرضية سانتياجو برنابيو، باستقبالهم فريق رايو فاليكانو يوم السبت في إطار الجولة الـ16 من الليغا.



ومن أجل تحقيق الفوز، سيحاول فريق سولاري الحفاظ على صلابته الدفاعية في الديار في المسابقة، في الواقع، ريال مدريد هو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف على أرضه، برصيد ثلاثة أهداف، ويليه في هذا التصنيف خيتافي وأتلتيكو، بأربعة أهداف.



