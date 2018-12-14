بعد إغلاق قسم الرعاية المركزة بمستشفى الصف.. الصحة: عادت للعمل بكامل طاقتها

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قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، تعقيبًا على زيارتها لمستشفى الصف بعد إغلاق قسم الرعاية المركزة بها، إن ما حدث بمستشفى الصف شئ مزعج لقيادات الصحة وعلى رأسها وزيرة الصحة التى دائمًا ما تطالب برفع مستوى الأداء لكافة المرضى وخاصة بالأقسام الحرجة.



وأضافت "سرور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لحظات فرقة" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن سبب ما حدث هو أن طبيب من المتعاقدين من قبل الرعاية الحرجة بالوزارة، ترك النبطشية، فقام مدير المستشفى باستدعاء طبيب الباطنة لتقييم الحالات الموجودة بقسم العناية المركزة، وتم نقل بعضهم لقسم الباطنة، وآخرين غادروا المستشفى خروج نهائي، وحالتهم مستقرة.



وتابعت، أنها فور علمها بالواقعة توجهت للمستشفى، وتم استدعاء مدير قسم الرعاية المركزة بالوراق، وتم إعادة فتح العناية، ونقل المرضى الذين تم نقلهم لقسم الباطنة، وعادت غرفة الرعاية للعمل بكامل طاقتها، وتم إحالة مدير الطوارئ للنيابة الإدارية على الفور، واستبداله بطبيب أخر؛ لكونه لم يبلغ المديرية لعمل اللازم دون المساس بالمرضي، معقبة: "دا أقل ما يجب أن نقوم به".

