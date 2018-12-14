بهذه الطريقة نانسي عجرم احتفلت بالكريسماس مع ابنتها (صورة)

مع اقتراب حلول أعياد الكريسماس وموعد ولادتها، احتفلت الفنانة نانسى عجرم، مع ابنتها "ميلا" بصورة سيلفى، نالت إعجاب الكثير من جمهورها على السوشيال ميديا.

نانسى عجرم، نشرت صورة لها برفقة ابنتها ميلا، وعلقت قائلة:"مع أميرتى الكبيرة ميلا" وتنتظر النجمة اللبنانية نانسى عجرم مولودتها الثالثة، فما هى إلا شهور قليلة وتضع نانسى ابنتها الثالثة، حيث كانت منذ فترة أعلنت عن حملها .

وشاركت "عجرم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، جمهورها وهي تتجول بشوارع باريس مرتدية "بلازر" أظهر علامات الحمل عليها، حيث إنها تستعد حاليًا لوضع مولودها الثالث.

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت منذ عدة أسابيع حفلًا في باريس شهد نجاحًا وحضورًا جماهيريًا، وكان آخر عمل فني لها كليب "بدنا نولع الجو" الذي طرحته في 25 سبتمبر، وحقق مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر انه رغم مرور عدة أشهر على حمل الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إلا أنها احتفظت بلياقتها وتواجدها على الساحة الفنية، وحرصت دائما خلال الفترة الماضية، على المشاركة فى الحفلات الغنائية والتى كان آخرها دبى، وسبقها حفلة آخرى فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من ظهور حملات الحمل عليها.