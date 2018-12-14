ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بهذه الطريقة نانسي عجرم احتفلت بالكريسماس مع ابنتها (صورة)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:53 م
بهذه الطريقة نانسي عجرم احتفلت بالكريسماس مع ابنتها (صورة)
نانسي عجرم
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

مع اقتراب حلول أعياد الكريسماس وموعد ولادتها، احتفلت الفنانة نانسى عجرم، مع ابنتها "ميلا" بصورة سيلفى، نالت إعجاب الكثير من جمهورها على السوشيال ميديا.

 

نانسى عجرم، نشرت صورة لها برفقة ابنتها ميلا، وعلقت قائلة:"مع أميرتى الكبيرة ميلا" وتنتظر النجمة اللبنانية نانسى عجرم مولودتها الثالثة، فما هى إلا شهور قليلة وتضع نانسى ابنتها الثالثة، حيث كانت منذ فترة أعلنت عن حملها .

 

وشاركت "عجرم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، جمهورها وهي تتجول بشوارع باريس مرتدية "بلازر" أظهر علامات الحمل عليها، حيث إنها تستعد حاليًا لوضع مولودها الثالث.

 

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت منذ عدة أسابيع حفلًا في باريس شهد نجاحًا وحضورًا جماهيريًا، وكان آخر عمل فني لها كليب "بدنا نولع الجو" الذي طرحته في 25 سبتمبر، وحقق مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

يذكر انه رغم مرور عدة أشهر على حمل الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إلا أنها احتفظت بلياقتها وتواجدها على الساحة الفنية، وحرصت دائما خلال الفترة الماضية، على المشاركة فى الحفلات الغنائية والتى كان آخرها دبى، وسبقها حفلة آخرى فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من ظهور حملات الحمل عليها.

بهذه الطريقة نانسي عجرم احتفلت بالكريسماس مع ابنتها (صورة)
المزيد عن: نانسي عجرم ناسي عجرم وبناتها بنات نانسي عجرم الكريسماس الحفلة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا