كوريا الجنوبية وواشنطن بفشلان في اتفاقية (SAMA)

فشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال الجولة العاشرة من محادثاتهما حول اتفاقية التدابير الخاصة(SMA) التي ستنتهي في نهاية هذا العام.







وأوضحت وزارة الخارجية في سيؤول اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق خلال الجولة العاشرة من محادثاتهما لإبرام اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة، والتي جرت في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في سيؤول.







وقال مصدر بالوزارة، لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حول المبلغ الإجمالي وغيره، مضيفاً أنهما لا يزالان يشهدان خلافات فى وجهات النظر حول المبلغ الإجمالي، على الرغم من جهودهما المبذولة لتضييق مساحة الخلافات.







وسبق أن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 7 ديسمبر الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات حول اتفاقية التدابير الخاصة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من كوريا الجنوبية دفع ما يصل إلى ضعف المبلغ الحالي، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار سنوياً للسنوات الـ 5 المقبلة.







وقالت الصحيفة إن "السلطات الحكومية الأمريكية تطلب من كوريا الجنوبية زيادة مساهماتها بمقدار 50% من المبلغ الحالي، أو نحو 1.2 مليار دولار"، وأشار المصدر إلى أن الجانبين سيواصلان المشاورات من خلال القنوات الدبلوماسية.







واستبعد المصدر إمكانية إجراء جولة أخرى من المحادثات الرسمية خلال هذا الشهر، قائلاً إنه يمكن إجراء جولة أخرى في الشهر المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأسبوعين القادمين، فسوف يؤدي ذلك إلى مشكلة لدفع أجور العمال المدنيين الكوريين الجنوبيين في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.