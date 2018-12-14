أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018

شهد برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة لاعبي برشلونة في مواجهة روما في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وجاهزية مالكوم وبيكيه لمواجهة ليفانتي في الدوري.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم:

- جماهير برشلونة تطالب بحذف اسم نجم ريال مدريد السابق من الكامب نو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن جماهير برشلونة الإسباني طالبت بإزالة لوحة اسم البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق من داخل ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة بأن مجموعة من مشجعي البارسا يطلقون على أنفسهم اسم Un Crit Valent طالبوا النادي بإزالة اسم اللاعب من ملعب الكامب نو.

وما يزال اسم فيجو موجودًا عند البوابة 42 في الكامب نو وهو ما يثير غضب عدد من عشاق الفريق الكتالوني الذين يتجهون للملعب في كل مباراة.

ونشرت هذه المجموعة رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر ووجهتها لإدارة برشلونة، قائلة: "نحن لا نفهم كيف يكون ذلك، لقد رحل منذ 18 عامًا ورغم تعاقب مجالس الإدارة ما زالت لوحته موجودة".

- لاعبو برشلونة يتمنون مواجهة ذئاب روما في دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن لاعبي برشلونة الإسباني يتمنون مواجهة روما الإيطالي للحصول على فرصة للانتقام خلال قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لاعبي البرسا يريدون مواجهة روما في ثمن نهائي دوري الأبطال للانتقام من الفريق الذي أطاح بهم من ربع نهائي النسخة الماضية قبل مواصلة المسيرة نحو حصد لقب البطولة الغائبة عن الفريق في المواسم الماضية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، أكد لاعبو برشلونة أن مواجهة روما في الدور القادم ستكون دافعًا إضافيًا للفريق من أجل الوصول إلى ربع النهائي خاصة أن البارسا ما يزال يعاني مرارة ما حدث بالموسم الماضي والخروج المفاجئ من دوري الأبطال خاصة بعد فوز الفريق الكتالوني 4-1 في مباراة الذهاب بالكامب نو.

- ديمبلي مستاء من برشلونة لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني يشعر بالقلق من معاملة ناديه له منذ بداية الموسم الحالي.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن ديمبلي مستاء من تعامل إدارة النادي معه خلال الفترة الماضية أو حتى تصريحات بعض اللاعبين عن حالات التأخير التي اشتهر بها الفرنسي في الأسابيع الماضية.

وأشار البرنامج إلى أن ديمبلي يعتقد أن برشلونة يسرب أخبار تأخره عن التدريبات لوسائل الإعلام ولا يدرك لماذا يقوم النادي بهذا الأمر خاصة أن هناك لاعبين آخرين يتأخرون عن التدريبات ولكن وسائل الإعلام لا تتحدث عنهم اطلاقًا.

- بيكي ومالكوم جاهزان لمواجهة ليفانتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مران البرسا شهد صباح اليوم مشاركة البرازيلي مالكوم لأول مرة منذ إصابته ضد ليونيسا بالكأس وبدا أنه تعافى من الإصابة.

كما شارك جيرارد بيكي في التدريبات بعدما غيابه الأربعاء الماضي بإذن من الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي بالإضافة لتواجد ميراندا لاعب فريق الشباب في المران.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بينما يحتل ليفانتي المركز السادس برصيد 22 نقطة.