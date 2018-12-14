رئيس فلامينجو: كنا نريد بقاء فينيسيوس.. لكن لا يمكننا منافسة ريال مدريد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:37 م
عمر عبدالعزيز
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أكد أدواردو بانديرا، رئيس نادي فلامينجو البرازيلي، أن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني، هو شخص ذو شخصية رائعة، ويحب الناس بسرعة.
وقال رئيس فلامينجو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "كنّا نريد بقاء فينيسيوس، لكن لا يمكننا منافسة نادي بحجم ريال مدريد".
وأضاف: "نحن سعداء جداً لفينيسيوس. كنّا نعلم أنه سيتأقلم سريعاً وفي دوري الأبطال أظهر هذا مرة أخرى".
وواصل: "نحن أفتقدنا لفينيسيوس، بالتأكيد نلاحظ غيابه. أنا أكرر أن حينها كان لا يمكننا منافسة ريال مدريد. أتمنى أن يتغير هذا و يعود لنا في المستقبل، بالرغم من أننا لم نطلب من ريال مدريد عودة فينيسيوس في يناير".
واختتم: "فينيسيوس قدوة لجميع اللاعبين المحليين. الأن الحميع يريد أن يصبح مثله، لقد جعل الأكثر من 40 مليون مشجع لنا حول العالم يقعوا في حبه".
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