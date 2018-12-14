رئيس فلامينجو: كنا نريد بقاء فينيسيوس.. لكن لا يمكننا منافسة ريال مدريد

أكد أدواردو بانديرا، رئيس نادي فلامينجو البرازيلي، أن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني، هو شخص ذو شخصية رائعة، ويحب الناس بسرعة.





وقال رئيس فلامينجو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "كنّا نريد بقاء فينيسيوس، لكن لا يمكننا منافسة نادي بحجم ريال مدريد".





وأضاف: "نحن سعداء جداً لفينيسيوس. كنّا نعلم أنه سيتأقلم سريعاً وفي دوري الأبطال أظهر هذا مرة أخرى".





وواصل: "نحن أفتقدنا لفينيسيوس، بالتأكيد نلاحظ غيابه. أنا أكرر أن حينها كان لا يمكننا منافسة ريال مدريد. أتمنى أن يتغير هذا و يعود لنا في المستقبل، بالرغم من أننا لم نطلب من ريال مدريد عودة فينيسيوس في يناير".



