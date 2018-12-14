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رئيس فلامينجو: كنا نريد بقاء فينيسيوس.. لكن لا يمكننا منافسة ريال مدريد

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:37 م
رئيس فلامينجو: كنا نريد بقاء فينيسيوس.. لكن لا يمكننا منافسة ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد أدواردو بانديرا، رئيس نادي فلامينجو البرازيلي، أن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الاسباني، هو شخص ذو شخصية رائعة، ويحب الناس بسرعة.

وقال رئيس فلامينجو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "كنّا نريد بقاء فينيسيوس، لكن لا يمكننا منافسة نادي بحجم ريال مدريد".

وأضاف: "نحن سعداء جداً لفينيسيوس. كنّا نعلم أنه سيتأقلم سريعاً وفي دوري الأبطال أظهر هذا مرة أخرى".

وواصل: "نحن أفتقدنا لفينيسيوس، بالتأكيد نلاحظ غيابه. أنا أكرر أن حينها كان لا يمكننا منافسة ريال مدريد. أتمنى أن يتغير هذا و يعود لنا في المستقبل، بالرغم من أننا لم نطلب من ريال مدريد عودة فينيسيوس في يناير".

واختتم: "فينيسيوس قدوة لجميع اللاعبين المحليين. الأن الحميع يريد أن يصبح مثله، لقد جعل الأكثر من 40 مليون مشجع لنا حول العالم يقعوا في حبه".
المزيد عن: فينيسيوس جونيور فلامينجو البرازيلي ريال مدريد ودوري الأبطال
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