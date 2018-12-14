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4 مخاطر تنتج عن شراء الأدوية عبر الإنترنت

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:46 م
4 مخاطر تنتج عن شراء الأدوية عبر الإنترنت
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الفجر السعودي
 
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أوضحت "الهيئة العامة للغذاء والدواء"، اليوم الجمعة، عدد من المخاطر التي تنتج عن شراء الأدوية عبر الإنترنت.

 

ونشر الحساب الرسمي للهيئة، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ”تويتر” تضمنت على إنفوجراف توضيح لأبرز أربعة مخاطر تنتج عن شراء الأدوية عبر الإنترنت وهي :

 

1. العروض المغرية على المنتجات تتضمن إدعاءات طبية غير مثبتة.

2. قد تكون المنتجات مغشوشة أو غير قانونية أو تحتوي على مواد سامة.

3. قد تكون المنتحات منتهية الصلاحية.

4. قد تعرضك تلك المنتجات لمخاطر صحية.

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