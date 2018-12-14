القسم الرابع.. حصاد مباريات المجموعة الثانية بالدقهلية

اقيمت الجمعة خمسة مباريات بالمجموعة الثانية بدورى القسم الرابع بالدقهلية، حيث تمًكن فريق عزب أشمون من تحقيق فوز غالى وثمين علي حساب ضيفه فريق الشال والمنشية بهدفين دون مقابل، فيما تغلب سهل على ميت سلسيل بثلاث أهداف مقابل هدفين .





وإكتسح فريق الجمالية ضيفه فريق النصر بسداسية نظيفة، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الجارين جزيرة القباب والقباب الصغرى .





وكان منية النصر قد حافظ علي صدارته للمجموعة بعدما تغلب الأربعاء الماضى على ضيفه ميت رومى بثلاثية نظيفة .





ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الرابع (الدقهلية) :





1- منية النصر 21 نقطة

2- شها 16 نقطة

3- الجمالية 16 نقطة

4- الشال والمنشية 15 نقطة

5- ميت رومى 12 نقطة

6- عزب أشمون 12 نقطة

7- النصر 9 نقاط

8- ميت سلسيل 8 نقاط

9- جزيرة القباب 2 نقطة

10- القباب الصغرى 1 نقطة



