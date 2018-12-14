السبت انطلاق بطولة العالم للـ"ستريت وورك أوت" تحت سفح الأهرامات

تنطلق بعد ظهر غداً السبت بطولة العالم لرياضة " ستريت وورك أوت" التي تقام تحت سفح الأهرامات بالجيزة بمشاركة 33 لاعباً يمثلون 16 دولة من الست قارات ، تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد.





وتعد رياضة " ستريت وورك أوت" أحدث مولود رياضي في مصر حيث تم إشهار اتحاد اللعبة رسمياً برئاسة إسلام قرطام، يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي أقيم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ونخبة من نجوم المجتمع والرياضة في مصر.





ومن المنتظر أن يفتتح البطولة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واتحاد اللعبة، بحضور عدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم المصارع الأوليمبي كرم جابر الذي قرر الانضمام لتمثيل اتحاد اللعبة بشكل شرفي.





واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.





ويعتمد اللاعبون على إظهار مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن في تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية.

وأعلن إسلام قرطام رئيس اتحاد اللعبة أن الهدف من إقامة بطولة العالم في سفح الأهرامات هو الدعاية لمصر والمساهمة في تنشيط السياحة بالتأكيد، خاصة أن المشاركين في هذه البطولة من بلاد مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع الحكام أجانب، قائلا :"قررنا تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات (الصوت والضوء) لتكون البطولة دعاية جيدة للسياحة في مصر".



