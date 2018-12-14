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ترامب: سنتوصل لاتفاق شامل مع الصين قريبا

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:34 م
ترامب: سنتوصل لاتفاق شامل مع الصين قريبا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تريد التوصل لاتفاق شامل وهذا يمكن التوصل إليه قريبا.


وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة إن: "الصين تقول إن نموها الاقتصادي أقل بكثير بسبب الحرب التجارية معها، وقامت بتعليق التعريفات الجمركية الأمريكية بينما الولايات المتحدة في حالة جيدة جدا".


وأضاف ترامب: "تريد الصين أن تعقد صفقة كبيرة وشاملة للغاية. يمكن أن يحدث، وبسرعة".


واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين على هامش قمة العشرين، الأسبوع الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تسري تلك الزيادة في أول يناير.


 ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.

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