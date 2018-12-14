مدير مركز الدراسات الإستراتيجية: المنيا تمثل خطرا شديدا على الأمن القومي

علق الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية على تسليم سيدة الميكروباص "نحمده" التي التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص قائلًا: "ياريت المسئولين ينزلوا الشارع ويحسوا بالناس".





وأضاف "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هناك مراكز أبحاث في مصر على رأسها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية المنوط به رصد ظواهر الفتنة الطائفية، مشيًرا إلى أن محافظ المنيا تمثل خطرا شديدا على الأمن القومي.





وناشد الدولة المصرية، بتنشيط هذه المراكز التي يوجد بها عشرات المتخصصين ويكلفون الدولة الكثير، منوها بأن هؤلاء يستطيعون تحديد الظاهرة وحدودها وحلولها بشكل علمي.



