العروض تنهال على "زيكو" الترسانة

تلقى زيكو لاعب وسط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة ثلاثة عروض من أندية القمة بدوري الممتاز "ب".

وتلقى مجلس إدارة الترسانة عرضاً رسمياً من فريق طنطا للحصول على خدمات اللاعب الذي لم يشارك باستمرار في الموسم الحالي تحت قيادة أحمد كشري المدير الفني للشواكيش.

وقدّم زيكو عروض مميزة مع الترسانة خلال الموسمين الماضيين، كان يعد أحد الأوراق الرابحة خلال السنوات السابقة، مما جعله محط أنظار أكثر من فريق بمجموعة القاهرة والقناة.

وأبدى اللاعب موافقة مبدأية على الرحيل عن صفوف الترسانة خلال فترة الإنثقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بشرط موافقة مجلس إدارة الترسانة، للسماح له بالرحيل.