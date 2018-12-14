ماذا تعرف عن النمو الاقتصادي بالمملكة؟ .. هنا نصيب السعودي من الدخل

مع اقتراب إقرار الميزانية العامة للعام المالي 1440 / 1441 هـ، فقد أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء نجاح سياسات وزارة المالية لإعداد الميزانية، وذلك بإشراف وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله–.

وأوضحت أرقام الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثاني للعام الجاري 2018م، أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغت نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018م.

وأشارت إلى أن نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24% خلال الربع الثاني من 2017م، فيما أوضحت الأرقام أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، بلغت بالأسعار الجارية 21 ألفاً و997 ريالاً بارتفاع بلغت نسبته 14.91%، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017م.

أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية، فبلغت 22 ألفاً و272 ريالاً بارتفاع نسبته 14.20%، مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.

وعلَّقت الهيئة على هذا المؤشر، مؤكدة أنه يعبر عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.

وعن مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، أفادت الهيئة بأن إجمالي الادخار بلغ 242 ملياراً و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 187 ملياراً و793 مليون ريال.

وأوضحت أن نسبة الادخار الإجمالي، ارتفعت إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن توقعات الخبراء رجّحت إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ، خلال الأسبوع القادم.

وجرت العادة، على أن يتم إقرار الميزانية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، حيث يتم خلالها استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.