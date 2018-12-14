مؤسس 'القومي للسموم' يحذر: حبة الغلة قد تؤدي إلى الوفاة

حذر الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، من تناول الإنسان حبة الغلة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى وفاة الإنسان.





وأشار "عمرو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "لحظات فارقة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، إلى أن خطورة حبة الغلة على الحياة جاءت نتيجة المبيدات التي ترش عليها أثناء الزراعة، موضحًا أن خطورتها على صحة الإنسان يتوقف على الكمية التي تناولها، وعمره، وحجم جسمه.





وأضاف أن الإنسان عندما يتناول حبة الغلة، ستدخل المبيدات جسم الإنسان وستتفاعل مع الأحماض في المعدة، فسينتج مواد غازية، متابعا: "هيحصل حرب كيماوية داخل جسم الإنسان".



