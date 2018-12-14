غدًا.. حملة لتحصين الثروة الحيوانية ضد الجدري في 13 منطقة بالوادي الجديد

تنفذ مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، صباح غد السبت، حملة؛ لتحصين الماشية ضد مرض الجدري في 13 منطقة بمراكز المحافظة الخمسة.





أكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور عبد الحميد صابر، انطلاق اللجان البيطرية لتتولي تحصين الماشية ضد مرض الجدري بواقع 8 جنيهات لرأس الأبقار، و3.75 جنيه لرأس الأغنام أو الماعز.









وأضاف عبد الحميد، أن اللجان البيطرية لا يقتصر عملها على المناطق الزراعية الأم، بل يمتد إلى أراضي الاستصلاح الحديث ومناطق الفرافرة ودرب الأربعين، كما أن المستهدف تحصينه من الأغنام يتعدى 5 آلاف رأس.





وأشار إلي أن اللجان ستعمل في 13 منطقة هي(العوينة وسط البلد – بئر 1 بقرية الجديدة- القصر-غرب الموهوب – الشيخ مفتاح- أسمنت- بدخلو بمركز الداخلة، قري أبومنقار بمركز الفرافرة، بئر 1 بمركز بلاط، قرية الثورة بمركز الخارجة، مدينة باريس).



