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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:26 م
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.

وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.  

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