مشاهدة مباراة الأهلي .. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:31 م
محمد الشيخ
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي .. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر حيث يستضيف فريق الأهلي المصري نظيره جيما كينيما الإثيوبي على استاد برج العرب، اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018، وذلك في بداية المشوار الإفريقي للشياطين الحمر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي المارد الأحمر بقيادة مدربه الوطني محمد يوسف مع جيما على ملعب برج العرب وذلك اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.
يدخل النادي الأهلي اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية مستغلاً خبرات لاعبيه والفوز بنتيجة كبيرة وضمان التأهل للدور التالي من البطولة الإفريقية، وكان فريق جيما قد تأهل لدور الـ32 بعد تخطي عقبة تيليكوم الجيبوتي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-3.
وسيغيب عن صفوف القلعة الحمراء عدد من اللاعبين أبرزهم علي معلول وحسام عاشور ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير وجونيور أجاي وصلاح محسن وأحمد فتحي بداعي الإصابة بجانب المهاجم المغربي وليد أزارو.
وينتظر أن يبدأ النادي الأهلي بالتشكيلة التالية: "شريف إكرامي، أحمد علاء، ساليف كوليبالي، محمد هاني، عمرو السولية، هشام محمد، محمد شريف، وليد سليمان، أحمد الشيخ، مروان محسن".
وستكون مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي مذاعة عبر قناة Al Ahly TV عبر التردد التالي على النايل سات وهو 12341 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.
ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة ومشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي عبر موقع الفجر الرياضي.
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